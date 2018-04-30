المجبري يلتقي وزير العمل والتأهيل ورئيس البرنامج الأوروبي

عين ليبيا

اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي فتحي المجبري الإثنين مع وزير العمل والتأهيل المفوض المهدي الأمين ورئيس البرنامج الأوروبي لدعم ليبيا من أجل التكامل والتنوع الاقتصادي والتشغيل المستدام بإدارة الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية بحسب إدارة التواصل بحكومة الوفاق الوطني.

واستمع المجبري لنبذة عن البرنامج وتقرير عام عن سير هذا المشروع على المستوى الوطني، وتم نقاش العديد من المواضيع والمحاور الفنية والإجرائية بالخصوص.

وأكد النائب على أهمية هذا المشروع في دعم فئة الشباب الريادي ومساعدتهم في بناء قدراتهم للوصول إلى الهدف المنشود، كما أكد على أنه سيكون هناك دور للحكومة من خلال سلسة من الإجراءات التنفيذية من أجل دعم هذه المبادرة، خدمةً لأهداف التنمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا