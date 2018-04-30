بدء اجتماع رباعي حول ليبيا بمقر جامعة الدول العربية

القاهرة-العنوان

انطلق مساء اليوم الإثنين في مقر جامعة الدول العربية الاجتماع الرباعي حول الأزمة الليبية بمشاركة الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فدريكا موغريني، والممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي الخاص بمالي والساحل، بيير بويويا.

ويأتي الاجتماع في سياق التزام الجامعة والاتحادين الأفريقي والأوروبي والأمم المتحدة بمواصلة تعاونها والتنسيق الوثيق القائم فيما بينها دعما للعملية السياسية في ليبيا ومن أجل مرافقة الليبيين للوصول إلى اتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المقررة بموجب الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية.

ويبحث الاجتماع آخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة الليبية منذ انعقاد الاجتماع الأخير للمجموعة في نيويورك في سبتمبر الماضي.

ويسعى المشاركون للاتفاق على جملة من الخطوات المشتركة التي تهدف إلى تشجيع الأطراف الليبية على تحمل مسؤولياتها والمضي قدما في مسار استكمال عملية الانتقال السياسي في البلاد، بما في ذلك في مجال مساندة ومراقبة العملية الانتخابية المرتقبة، استجابة لأي طلب يمكن أن تتلقاه من السلطات الليبية.

وكان أبو الغيط قد بحث مع سلامة، أمس الأحد، سبل استكمال العملية السياسية لحل الأزمة الراهنة بين الفرقاء الليبيين.

وقالت الجامعة، في بيان “إن اللقاء تناول بحث سبل حل الأزمة الليبية، ومساندة جهود المجتمع الدولي لاستكمال العملية السياسية، وإتمام الاستحقاقات السياسية والدستورية والانتخابية المقررة”.

وأضافت الجامعة “أن سلامة أطلع أبو الغيط على جهود تنفيذ خطة العمل التي أطلقتها الأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي، لتشجيع الحوار السياسي بين الأطراف الليبية”.

وأوضح البيان، أن الخطة تشمل “تنظيم وعقد ملتقى وطني جامع يضم جميع أطياف المجتمع الليبي، لتعزيز المصالحة والوحدة الوطنية في البلاد، وإجراء الاستفتاء على الدستور الليبي الجديد، وعقد انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام”.



Tweet



Telegram

WhatsApp



طباعة



مرتبط

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية