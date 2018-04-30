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“المجبري” يناقش مشروع مقدم من البرنامج الأوروبي في طرابلس

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط :

عقد النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فتحي المجبري اجتماعا موسعا، اليوم الاثنين، مع وزير العمل والتأهيل المفوض “المهدي الأمين”، و رئيس البرنامج الأوروبي لدعم ليبيا من أجل التكامل والتنوع الاقتصادي والتشغيل المستدام (SLEIDSE) بإدارة الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية”ألكسندر مونيه” و نائب رئيس البرنامج”محمد الأسود” ومدير مكتب التعاون الدولي بوزارة العمل والتأهيل”سليمان جمعة” وذلك بمقر المجلس في طرابلس.

وبحسب إدارة التواصل و الإعلام بمجلس الوزراء، فأن الاجتماع جاء لبحث المشروع من أجل دعم التنمية والاقتصاد فضلا عن بحث عدد من المواضيع والمحاور الفنية والإجرائية ذات الصلة بهذا المشروع.

من جانبه أكد المجبري، على أهمية هذا المشروع في دعم فئة الشباب الريادي ومساعدتهم في بناء قدراتهم للوصول إلى الهدف المنشود،  مؤكداعلى أنه سيكون هناك دور للحكومة من خلال سلسة من الإجراءات التنفيذية من أجل دعم هذه المبادرة من أجل تحقيق التنمية.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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