الأمم المتحدة: يوجد في ليبيا قرابة 200 ألف نازح

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين انه يوجد حالياً 184,612 نازحين و 368,583 عائدين من النزوح في ليبيا ومنهم 500 أسرة عادوا إلى منطقة القواليش في جبل نفوسه. وقالت المفوضية في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” إنها قامت في الأسبوع الماضي ، بزيارة لمنطقة القواليش في جبل نفوسة. وبينت أن رئيس بعثة المفوضية، روبيرتو منيوني اجتمع مع السلطات المحلية لمناقشة احتياجاتهم ومن ضمنها تحسين المرافق الطبية, المدارس,المنازل وتوفير مياه الشرب”.

ونقل منيوني عن السلطات المحلية قولها “نأمل مع تحسن الأوضاع ، أن يعود المزيد من العائلات إلى بيوتهم في القواليش”. وتابعت المفوضية “يوجد حالياً 184,612 نازحين و 368,583 عائدين من النزوح في ليبيا. ومن بينهم، عادت 500 أسرة إلى القواليش” وزادت “نحن نتطلع إلى دعم هذه المجتمعات من خلال تنفيذ مشاريع سريعة التأثير لتعزيز الظروف المعيشية في المنطقة”.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة العالمية “الفاو” أعلنت في أبريل 2017 أن ليبيا تعتبر من الدول “الجائعة”، حيث ذكر تقرير صادر عن خبرائها أن 400 ألف ليبي يحتاجون إلى مساعدات عاجلة خاصة متساكني مناطق الجنوب والشرق التي أشار التقرير إلى أنها تعاني نقصا حادا في المواد الغذائية الرئيسية كالخبز والزيت والحليب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية