برلماني يوجه هذه الدعوة لعقيلة صالح

وجه عضو مجلس النواب، ابوبكر أحمد سعيد، دعوته إلى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مطالبه بالتعاون مع الجهود التي تُبذل حاليًا لتوحيد مؤسسات الدولة والحكومة لتنفيذ باقي الإستحقاقات الدستورية وإنهاء المرحلة المؤقتة الحالية للانتقال لمرحلة دائمة من خلال انتخاب رئيس دولة ومجلس تشريعي موحد جديد.

وقال سعيد، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “لا أعتقد أن من يدعو لإجراء انتخابات رئاسية فقط دون إجراء إنتخابات نيابية، مؤمن بنجاح هذه الخطوة في ظل استمرار هذا الانقسام المؤسساتي الحاد والظروف الصعبة التي تشهدها البلاد، توقعنا بعد جولة المفاوضات مع رئيس مجلس الدولة في المملكة المغربية أن يعلن عقيلة موافقته ودعمه لإصدار قانون الإستفتاء على مشروع الدستور وتضمينه في جدول أعمال للجلسات القادمة، وإصدار القانون تمهيداً لعرضه على الشعب الليبي ليقول كلمته بنعم أو لا ، ومن ثم الذهاب لإنتخابات تشريعية ورئاسية في وقت واحد مؤسسة على دستور دائم غير قابل للطعن”..

وتساءل سعيد قائلا “الدعوة لإنتخابات رئاسية فقط في سبتمبر القادم هل هي هروبا للوراء أم تمديد لعمر المجلسين، والسؤال هنا لسيادة المستشار على أي أساس تشريعي سوف ترتكز الإنتخابات الرئاسية التي دعوتم إليها، وهل سنضمن موافقة كافة الأطراف على نتائج الإنتخابات، ومن هي السلطة التي سوف تصدر قانون الإنتخابات ومن سيضع معايير الترشح للرئاسة وعملية إحتساب الأصوات، وكيف يُمكن ترسيم الدوائر الإنتخابية ومن هي الحكومة التي سوف تُنفق على العملية الإنتخابية وتحمي صناديق الإنتخاب، وأمام من سوف يُقسم الرئيس القادم “اليمين الدستوري”، ما مصير الاتفاق السياسي أو أنه كأن لم يكن وعودة للمربع الأول التي كانت مع بداية عقد أولى جلسات مجلس النواب، والأهم من كل ذلك، لماذا لا تُجرى الإنتخابات التشريعية بالتوازي مع الانتخابات الرئاسية وفي نفس التوقيت لنضمن توحيد مؤسسات الدولة، وإخراج مجلسي النواب والدولة الاستشاري نهائياً من المشهد، هل يُفهم من هذه الدعوة هي تمديد لعمر المجلسين وإطالة عمر الأزمة وزيادة المعاناة”.

وأكد سعيد، أن الحلول العاجلة والمقبولة للخروج من الأزمة والمحافظة على وحدة وسيادة ليبيا، لن تأتى إلا عن طريق وضع جدول أعمال يلبي مطالب أغلب أعضاء مجلس النواب ومتطلبات المرحلة ويُناقش القضايا المهمة والتي منها الإلتزام بتنفيذ المادة 12 من التعديل السابع من الإعلان الدستوري المؤقت بشأن طرح مشروع الدستور على الشعب للإستفتاء بعد أن تم إقراره بأكثر من ثلثي أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، والمضي في الاستحقاقات الدستورية بالتوازي وأهمها إصدار قوانين الإستفتاء على مشروع الدستور والإنتخابات الرئاسية والتشريعية وإعادة تنظيم الأحزاب، وصولا إلى إعادة تشكيل المفوضية العليا للإنتخابات كما نصت عليها المادة 12.

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