“عقيلة صالح” يهنئ العمال في عيدهم

خاص المتوسط

صرح المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي عبدالكريم المريمي، في تصريح خاص لـ” المتوسط” أن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح عيسى يعرب عن تهانيه وتقديره للعمال في عيديهم الذي يوافق الاول من مايو من كل عام ويؤكد للسواعد السمراء التي تعمل في كافة المجالات والتي تبذل جهودا كبيرة من اجل خدمة المواطن في المواقع الانتاجية والخدمية بأنكم انتم المحرك الاساسي لكل الانشطة وبكم ترتقي الامة وتتقدم وما ازدهار البلاد الا بسواعدكم وجهودكم.

وقال ” في عيد العمال نقدم التحية والتقدير والاحترام لكل عامل يعمل في موقعه وندعو من لم يلتحق بعمله حتى الان عليه الالتحاق بموقعه والمشاركة في بناء الوطن وتقدمه والحفاظ عليه وعاشت ليبيا حرة ابية”.

