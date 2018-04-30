الصغير: تصريحات عقيلة بخصوص الانتخابات انعكاس لرغبة الشعب

أكد وكيل وزارة الخارجية السابق بالحكومة المؤقتة، حسن الصغير، أن تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الأخيرة بخصوص الانتخابات، ما هي إلا انعكاس لرغبة الشعب الليبي بالأساس بالتوجه لصندوق الانتخابات لحل الأزمة في البلاد. وقال الصغير، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “كان من الضروري إيقاف العبث السياسي في ليبيا، خاصة بعد فشل الآلية المقترحة لتعديل الاتفاق السياسي، واستمرار انقسام المؤسسات في ليبيا”، موضحا أن تصريح عقيلة ليس الا كشف لرغبة ليبية بالأساس بالتوجه لانتخابات ورغبة أطراف داخلية بالدرجة الأولى، وضغوط إقليمية ودولية لإجراء الانتخابات والخروج من المأزق السياسي المستمر حتى بعد سنتين من توقيع الاتفاق السياسي.

وأضاف الصغير، أن دعوة عقيلة بالذهاب للانتخابات جاءت ناقصة، حيث لم تشر إلى الإنتخابات البرلمانية واكتفت بالإرشارة إلى الانتخاب الرئاسية فقط، وتفعيل للقرار رقم 4 لسنة 2014، وهو ما يعد التفاف على الإرداة الشعبية في الانتخابات، حيث كان يفترض أن تكون الدعوى أكبر وأشمل انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية، وتجديد الشرعية لهيئة دستورية جديدة، تطرح مشروع دستور قابل للاستفتاء عليه يضمن أساسيات العيش المشترك للشعب الليبي، مشيرا إلى أن هذه الدعوة من طرف عقيلة “الكاشفة” وليست “المؤسسة بالأساس”، يفترض يقابلها قبول وترحيب من المجلس الرئاسي لأنه من يملك الأموال فعليا، واتمنى أن يتعامل معها بجدية والا يعودوا الى التأجيل والتسويف كعادتهم.

وقال الصغير في ختام تصريحه، “أكاد أجزم أن مجلس الدولة سيرفض هذه الدعوة، وسيتمسك بالقول بالاستفتاء على مشروع مسودة الدستور المعيب، وسيجابه الدعوة للانتخابات بكل قوته ولن يقبل بالانتخابات الان وفي هذه المرحلة”، بحسب قوله.

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