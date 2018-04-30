برلماني: الدعوة للانتخابات الآن خطوة في الاتجاه المجهول

أكد عضو مجلس النواب، يوسف الفاخري، أن الدعوة لإجراء انتخابات في ظل الانقسام السياسي والمؤسساتي وتحت الظروف المعيشية والأمنية القاسية التي تمر بها البلاد حاليا تعتبر خطوة في الاتجاه المجهول، ما لم يسبقها حوارات تنتج عنها تفاهمات تكون ضامن لاستقرار الدولة مابعد إجراء هذه الانتخابات. وقال الفاخري، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “إن أي تعديل دستوري قادم لمرحلة انتقالية جديدة يجب أن يتم بطريقة قانونية وبإجراءات تشريعية وتنظيمية صحيحة تفاديا لأي طعن دستوري سوف يترتب عليه العودة للمربع الأول وبالتالي الاستمرار في حالة الانقسام الأمر الذي سوف يؤدي الي ازدياد حجم المعاناة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية