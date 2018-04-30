ماذا قال صالح للعمال في عيدهم؟

قدم رئيس مجلس النواب عقيله صالح التهنئة للعمال في عيدهم الذي يوافق الأول من شهر مايو من كل عام؟ وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن صالح يؤكد “للسواعد السمراء التي تعمل في كافة مجالات العمل والتي تبذل جهودا كبيرة من اجل خدمة المواطن في المواقع الإنتاجية والخدمية بأنهم المحرك الأساسي لكل الأنشطة” وبهم “ترتقي الأمة وتتقدم وما ازدهار البلاد إلا بسواعدهم وجهودهم”. وتابع في “عيد العمال نقدم التحية والتقدير والاحترام لكل عامل يعمل في موقعه وندعو من لم يلتحق بعمله حتى الآن عليه الالتحاق بموقعه والمشاركة في بناء الوطن وتقدمه والحفاظ عليه”.

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