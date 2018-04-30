عدل الوفاق تبحث التعاون مع المكتب الأممي المعني بالمخدرات

اجتمع وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني محمد عبد الحميد اليوم الاثنين ، بديوان الوزارة بطرابلس ، مع منسق البرامج ورئيس المكتب دون الإقليمي لدول المغرب العربي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة علي البرير رفقة منسق مشاريع المكتب نبيل أبو عامر ، وذلك في إطار التعاون مع وزارة العدل .

وأوضح المكتب الإعلامي بالوزارة أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون في إنجاح مشروع يهدف إلى مواجهة عصابات الجريمة المنظمة في تهريب البشر ، بالإضافة إلي التعاون الإقليمي في تبادل وتسهيل المعلومات القضائية والمساعدة في التحقيق الجنائي من خلال تدريب القائمين على هذا الملف.

كما تم في الاجتماع مناقشة عدة مسائل تتعلق بتطوير ودعم التشريعات الليبية ومنها الجرائم الالكترونية وعدالة الأحداث، وتقديم الدعم في مجال الخبرة القضائية، بالإضافة إلي تفعيل المشاريع المبرمة سابقاً في مجال تطوير العدالة الجنائية

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