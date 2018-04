حكومة الوفاق تستبدل اجازة عيد العمال للعاملين بالمؤسسات الحيوية

المتوسط :

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بأن يوم الغد الثلاثاء عطلة رسمية وذلك احتفالا بالمناسبة السنوية لعيد العمال.

وأوضح المجلس، في بيان أصدره اليوم الأثنين، بأن العطلة تشمل المؤسسات و الهيئات و الادارات العامة كافة على أن يراعى في ذلك المرافق و الادارات ذات الخدمات الإنسانية و الأمنية الحيوية و العاجلة في أن يحفظ حق العاملين بها في الحصول على عطلة في أيام لاحقة.

نــــــص البيـــان

