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حكومة الوفاق تستبدل اجازة عيد العمال للعاملين بالمؤسسات الحيوية

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط :

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بأن يوم الغد الثلاثاء عطلة رسمية وذلك احتفالا بالمناسبة السنوية لعيد العمال.

وأوضح المجلس، في بيان أصدره اليوم الأثنين، بأن العطلة تشمل المؤسسات و الهيئات و الادارات العامة كافة على أن يراعى في ذلك المرافق و الادارات ذات الخدمات الإنسانية و الأمنية الحيوية و العاجلة في أن يحفظ حق العاملين بها في الحصول على عطلة في أيام لاحقة.

نــــــص البيـــان

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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