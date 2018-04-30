لنقي يرحب بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية العام الحالي

رحب عضو مجلس الدولة أحمد لنقي بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة قبل نهاية العام الحالي.

وأعرب لنقي في تصريح لقناة ليبيا عن دعمه لإجراء هذه الانتخابات، مرجعا سبب ترحيبه إلى تأخر مجلسي النواب والدولة في إيجاد صيغة توافقية حول المواد التي يجب تعديلها في الاتفاق السياسي طيلة السنتين الماضيتين، مما أثر سلبا في مسار العملية السياسية، بحيث أصبح من الصعب تحقيق تفاهم سياسي بين المجلسين في الوقت الحالي حسب قوله. بالإضافة للمطالب الملحة من النخب السياسية والثقافية وعموم الشعب، وكذلك من البعثة الأممية والمجتمع الدولي بالتوجه لانتخابات رئاسية وتشريعية كحل للأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد.

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