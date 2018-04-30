بلدية جردس العبيد توجه إعلانا لمرضى الأورام.. هذا نصه

جردس العبيد-العنوان

دعا المجلس البلدي جردس العبيد مرضى الأورام إلى تقديم ملفاتهم اعتبارا من يوم الخميس الموافق 10 مايو 2018.

وطالب المجلس في بيان المرضى إلى ضرورة إرفاق الملفات بتقرير طبي صادر عن مركز بنغازي الطبي وصورة من جواز السفر وشهادة ميلاد بالرقم الوطني.

وأفاد المجلس أن الملفات تسلم إلى عضو المجلس صلاح عوض وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي.

وكانت الحكومة الليبية المؤقتة قد أذنت لوزارة المالية والتخطيط بتخصيص وتسييل مبلغ خمسة ملايين دينار لعلاج المرضى بالداخل والخارج.

وبينت الحكومة في بيان أنها خصصت مبلغ ثلاثة ملايين دينار لمركز بنغازي الطبي (لجنة العلاج المركزية بالمركز) ومليوني دينار لمركز طبرق الطبي (لجنة العلاج المركزية بالمركز).



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