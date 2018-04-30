“العريبي” لـ” المتوسط”: أرحب بإجراء انتخابات قبل نهاية العام

رحب عضو مجلس النواب عيسى العريبي بتصريحات رئيس المجلس عقيله صالح بشأن إجراء انتخابات رئاسية نهاية العام الحالي.

وأكد العريبي في تصريح خاص لـ” المتوسط” دعمه الكامل لتصريحات صالح، لافتا إلى أنها جاءت وفقاً للقرار رقم “5” لسنة 2014م، والذي أجمع عليه مجلس النواب ولا يزال ساريًا.

وكان صالح أكد على ضرورة تنظيم الانتخابات الرئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الجاري عن طريق الشعب الليبي مباشرة.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي، في تصريحات صحفية، إنه من الصعب الوصول إلى اتفاق سياسي حقيقي في الوقت القريب، داعيا لانتخاب رئيس للدولة يكلف رئيس وزراء ليحل مشاكل الشعب الليبي وأزماته، موضحا أنه سيعرض فكرة الانتخابات على زملائه في مجلس النواب لأنه مطلب شعبي.

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