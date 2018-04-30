فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يُهنئ العمال بعيدهم

طبرق 30 أبريل 2018 (وال)- هنأ فخامة رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عيسى اليوم الأثنين، العمال بعيدهم الذي يصادف الأول من شهر مايو من كل عام .

وأكد فخامة رئيس مجلس النواب – في بيان – أن السواعد السمراء التى تعمل في كافة مجالات العمل والتى تبذل جهوداً كبيرة من أجل خدمة المواطن في المواقع الإنتاجية والخدمية، بأنكم أنتم المحرك الأساسي لكل الأنشطة، وبكم ترتقي الأمة وتتقدم، وما ازدهار البلاد إلا بسواعدكم وجهودكم” .

وقال فخامة رئيس مجلس النواب “ففي عيد العمال نقدم التحية والتقدير والاحترام، لكل عامل يعمل في موقعه، وندعو من لم يلتحق بعمله حتى الآن، فعليه الالتحاق بموقعه والمشاركة في بناء الوطن وتقدمه، والحفاظ عليه وعاشت ليبيا حرة أبية” . (وال- طبرق) ر ت

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