الحرّ يحمل داخلية الوفاق مسؤولية سلامة "قشوط" و "اليعقوبي"

حمل الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا, عبد المنعم الحرّ، وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، عبد السلام عاشور، مسؤولية سلامة كل من سليمان قشوط رئيس جائزة سبتموس، وزميله محمد اليعقوبي المدير التنفيدي للجائزة، اللذان اختطفا مساء أمس الأحد خلال تواجدهما في أحد المقاهي بحي الأندلس بالعاصمة طرابلس.

وأكد الحر، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، على ضرورة الإفراج عنهما ما لم يكنا على ذمة قضية يجرمها القانون، قائلا “يهمنا كثيرا معرفة حالتهم الصحية وأن تعرضا للتعذيب أم لا، ونطالب بإحالتهم الى النيابة خلال المدة القانونية للنظر في ملفهما”. وأضاف الحر، “نذكر وزير الداخلية باعتبار قوة الردع تابعة لوزارته بأن هناك عشرات الإفراجات النيابية التي تمنع قوة الردع تنفيذها مخالفة بذلك أوامر النائب العام، الأمر الذي يجعل من سمعة الوزارة في الحضيض أمام المجتمع الدولي.

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