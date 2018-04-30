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وجع آخر لمرضى الكلى في غات

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توقف العمل في قسم الكلى بمستشفى غات العام بعد أن أعلن مسؤول الصيانة بالقسم فشل  جميع محاولات إصلاح محطة التحلية وتوقفها عن العمل بشكل نهائي.

وأكد أن توقف العمل في القسم يعني عدم تمكن المرضى من إجراء جلساتهم الاعتيادية للغسيل إلى أن يتم استجلاب محطة تحلية جديدة.

بدورهم، لم يجد مرضى الكلى الـ14 بمدينة غات، بديلا عن السفر إلى أوباري ليتمكنوا من إجراء جلساتهم في مركز الكلى ببلدة جرمة، لكن الذين لا تسمح إمكانياتهم المادية بالسفر  فينتظرون مصيرا مجهولا.

وناشد عمر عبدالقادر أحد مرضى الكلى، عبر قناة 218، رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق لإجاد حل لمرضى الكلى بمدينة غات بعد أن فقد الثقة بإدارة المستشفى والمجلس البلدي غات.

 

وخرجت بعض المبادرات لحل المشكلة، منها توفير الخيرين لحافلة تنقل مرضى الكلى إلى مدينة أوباري، أو إرسال محطة تحلية جديدة من طرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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