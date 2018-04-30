اللجنة التحضيرية والرئيسية لمؤتمر أعمار بنغازي تبحث الترتيبات الأمنية من أجل إنجاح فعاليات المؤتمر

بنغازي 30 أبريل 2018 (وال)- عقدت اللجنة التحضيرية والرئيسية لمؤتمر أعمار بنغازي الدولي مساء اليوم الأثنين، اجتماعاً مع معاون مدير أمن بنغازي، ورئيس قسم المرور والترخيص بنغازي، والمسؤولين بالجهاز الأمني، والأمن الدبلوماسي .

وقال رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر أعمار بنغازي المهندس صلاح العمروني – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إنه تم خلال الاجتماع الذي عقد بفندق تيبستي، التأكيد على ضرورة إنجاح هذا الحدث التاريخي الذي سيخدم بلدية بنغازي .

وأضاف العمروني أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تحديد موعد المؤتمر والمعرض الدولي لأعمار بنغازي وهو أيام الخامس والسادس والسابع من شهر مايو .

وأوضح العمروني أن كافة الأجهزة الأمنية أكدت جاهزيتها لتأمين كافة الوفود المشاركة والحاضرة خلال أيام عقد المؤتمر .

وأشار العمروني إلى أن المؤتمر هو الأول من نوعه؛ وهي رسالة قوية موجهة إلى دول الجوار والعالم أجمع بأن بلدية بنغازي آمنه ومستقرة بفضل تضحيات الجيش الوطني وأبناء بنغازي . (وال- بنغازي) م ك/ ر ت

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