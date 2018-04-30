“سلامها في شبابها” تنشر التسامح بغدامس

أُطلقت في غدامس مبادرة “سلامها في شبابها” بإشراف شبكة صناع السلام / ليبيا، بهدف تكوين قيادات شبابية لتعزيز السلم الأهلي والاجتماعي بين شباب المدينة وشباب الطوراق بمنطقة أوال.

وبقيام هذه المبادرة، يمكن خلق تعايش سلمي بين المجتمعين، وأيضا تخريج شباب يحملون صفة سفراء السلام بالمنطقة يسعون إلى الوقوف ضد التعصب والنزاع المحلي ونشر روح المحبة والتسامح والسلام بين جميع أطياف ومكونات المجتمع.

يشار إلى أن شبكة صناع السلام تأسست في شهر أبريل من العام 2016، وتتكون من حوالي 30 عضوا من مختلف مدن ليبيا، ومن أهدافها تعزيز السلم الاهلي والاجتماعي في المناطق، واستهداف الكوادر الشبابية وصقلها ليصبحوا سفراء السلام بأماكن بيئتهم المحلية، وأيضا نشر الوعي التصالحي بين المناطق المتنازعة، والتوعية في مواضيع الدستور.

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