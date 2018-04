“رئيس أعيان ليبيا” يدعو الأمم المتحدة لجمع السلاح لنجاح الانتخابات

خاص المتوسط

دعا رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة ” محمد المبشر” الأمم المتحدة لجمع السلاح المنتشر في ليبيا، والقضاء على المليشيات لضمان نجاح الانتخابات.

وقال ” المبشر” إن “إجراء انتخابات بدون اتفاق وعقد اجتماعي ومصالحة حقيقيه شاملة بين الليبيين وبدون تدمير الاسلحة، سيكون عبارة عن إعادة تدوير الخلافات وتغيير الواجهة للخلاف فقط”، مشددا على ضرورة “فرض الاستقرار بالقوة من مجلس الأمن عندها يتغير الوضع وتصبح الانتخابات هي الحل “.

وكان المبشر طالب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة؛ بتوضيح طبيعة دوره وأدواته لتنفيذ مبادرته لحل الأزمة الليبية، قائلًا: «كيف تريد مساعدة الليبيين والسلاح لم يجمع والمجموعات المسلحة في كل مكان ولم تتوحد تحت قيادة عسكرية مهنية واحدة».

وأضاف «المبشر» في تصريح خاص لـ “المتوسط”، «من الدول الكبرى الداعمة لخطتك، ومن الدول التي ترى أن الوقت لم يحن بعد، وما موقفك من مرسلي السلاح للفرقاء ومن يرسل المرتزقة من كل مكان لليبيا”.

وتابع: «سيادة المبعوث الأممي المحترم، نحن دولة مسلوبة الإرادة نعم، وحضرتكم وسيط دولي أصبح يتصرف كحاكم فعلي نعم، يجامل المسؤولين في الاجتماعات الفردية ويقلل من قيمتهم أمام الجمهور وكل جمع تكلمهم كما يريدون».

