مدير أمن منفذ ميناء بنغازي يقوم بجولة تفقدية للميناء

بنغازي 30 أبريل 2018 (وال)- قام مدير أمن منفذ ميناء بنغازي البحري العقيد أحمد الشامخ اليوم الأثنين، بجولة تفقدية داخل مرافق الميناء .

هذا واطلع العقيد أحمد الشامخ خلال الجولة التي يرافقه فيها رئيس وحدة التفتيش والمتابعة بالمديرية العقيد حسين بوراس، على سير عمل الوحدات الأمنية داخل مرافق الميناء، بالإضافة إلى جولة داخل مخازن الجمارك، والحظيرة الجمركية والبوابات الأمنية، للاطمئنان على سير العمل، ورفع معنويات عناصر التابعة للمديرية والمكلفين بحماية المنفذ البحري لميناء بنغازي . (وال- بنغازي) ع م/ ر ت

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