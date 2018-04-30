مساعٍ لترحيل مهاجرين من زوارة

قام وفد من قنصليات عدة دول أفريقية في ليبيا، بزيارة مراكز إيواء المهاجرين في مدينة زوارة، لتفقد أوضاع المهاجرين غير القانونيين من أجل تسوية أوضاعهم.

وشمل الوفد الزائر قنصليات نيجيريا وغينيا كوناكري والسنغال ومالي والكاميرون وأفريقيا الوسطى، بهدف الوقوف على حقيقة أوضاع المهاجرين في مراكز الإيواء بزوارة.

وقال مكتب المنظمة الدولية للهجرة بليبيا، محمد السيفاو، إن الزيارة تهدف إلى مقابلة المهاجرين في مركز الإيواء وحصرهم، وتسجيل بيانات الراغبين منهم في العودة الطوعية، وإصدار وثائق سفر لهم تمهيدا لتسفيرهم إلى بلدانهم الأصلية في الأيام القادمة.

يشار إلى أن الزيارة جاءت بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة لإنهاء معاناة المهاجرين وإزاحة عبء أثقل كاهل البلاد في ظل ظروف استثنائية تعيشها.

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