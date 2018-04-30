الهلال الأحمر توكرة يشارك في اجتماع الجمعية العمومية الدوري الثالث عشر

توكرة-العنوان

شارك الهلال الأحمر فرع توكرة في اجتماع الجمعية العمومية الدوري الثالث عشر لجمعية الهلال الأحمر الليبي الذي أقيم الأحد في مدينة الخمس.

وقال عضو الهيأة التأسيسية لجمعية الهلال الأحمر الليبي توكرة سالم عبدالعالي إن الدعوة وجهت لهم من رئيس الجمعية الدكتور أسامة الفاضلي للمشاركة في الاجتماع.

وأضاف عبد العالي أن الاجتماع عرض بنود جدول أعمال الاجتماع ومناقشتها من قبل الحاضرين والتي من أهمها التأكيد على العمل بالنظام الأساسي الصادر بتاريخ 25 مايو 2015 والمعتمد من رئاسة الوزراء واعتماد ميزانية الإدارة العامة لسنة (2017) والميزانية التقديرية لسنة (2018) وتسمية واعتماد المراجع الخارجي واعتماد قانون حماية الشارة.

وأقيم الاجتماع بقاعة الشركة الأهلية للإسمنت في حضور رئيس وأعضاء الجمعية العمومية ورؤساء فروع جمعية الهلال الأحمر على مستوى ليبيا وعميد بلدية الخمس ومندوب عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر فرع ليبيا.

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