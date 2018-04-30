أبو الغيط: لتستقر ليبيا يجب اجراء إنتخابات قبل نهاية العام الجاري والقبول بنتائجها

ليبيا – أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن اليوم الإثنين هو موعد إجتماع لرباعي التنسيق بشأن ليبيا المؤلف من الجامعة والأمم المتحدة والإتحادين الإفريقي والأوروبي في إطار دعم جهود المبعوث الأممي غسان سلامة لإجراء الإنتخابات في البلاد.

أبو الغيط أوضح خلال إستضافته في برنامج على مسؤليتي الذي أذيع أمس الأحد عبر قناة صدى البلد المصرية وتابعتها صحيفة المرصد بأن هذه الإنتخابات قد تكون في أحد أشهر أكتوبر أو نوفمبر أو ديسمبر وهي ستقدم شرعية جديدة يمكن إستغلالها للضغط على الميليشيات المسلحة التي تهدد ليبيا على الدوام وتمثل أساساً لتقسيم البلاد الحالي والمتوقع مستقبلاً فإن إنكمشت هذه الميليشيات سيتم توزيع أموال تصدير النفط الهائلة على كافة الليبيين بالتساوي.

وأضاف بأن هذه الأموال التي تأتي من تصدير مليون و300 ألف برميل يومياً بسعر 70 دولار للبرميل الواحد ستكون لجميع السكان وسيحصل منها من هم في الميليشيات المسلحة على نصيبهم شأنهم شأن باقي الليبيين بعد أن يوزعها المصرف المركزي بالتساوي بين سكان ليبيا وهو ما يحتم إيجاد دولة ومؤسسات وجيش وبرلمان ومجالس محلية وبلدية ، رابطاً تحقق الإستقرار في البلاد بمدى القدرة على إجراء الإنتخابات وظهور نتائجها والإعتراف بها ليتم العمل وفق نظام الشهور أو الأعوام لإصلاح باقي الأوضاع.

وأشار أبو الغيط إلى أن من بين أجزاء عملية الإصلاح هو تخليص ليبيا من أمراض الميليشيات المسلحة والتجزئة والمدينة ضد المدينة ليقال بعد مرور عام أو 2 أو 3 بأن البلاد قد تم الخروج بها إلى بر الأمان لتكون دولة فيدرالية لها عاصمة وحكومة واحدة فحتى الساعة يجري الحديث عن 3 أقاليم و3 حكومات وبالتالي يحتاج الوضع الليبي لعمل كثير فيما أبدى سلامة خلال إجتماع أبو الغيط به قدراً معقولاً من التفاؤل ولكنه التفاؤل المتسم بالتحسب من أية أخطار مستقبلية.

وأضاف بأن الشعب الليبي هو من سيقرر مستقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر فالأخير له شعبية وقبول إلا أن الجماعات المتأسلمة تقف ضده ليبقى الترقب لقادم الأيام وإلى أين ستصل بليبيا.

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