اعتقال قشوط .. شاهد إثبات على اختطاف العاصمة

أقفال صدئة على أبواب موصدة وضعت للترهيب والتنكيل …لحبس الأنفاس وردع المتنفسين، هكذا وصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي واقع الحريات في طرابلس بعد اختطاف الإعلامي ورئيس جائزة سبتيموس سليمان قشّوط وزميلة المدير التنفيذي للجائزة محمد اليعقوبي في طرابلس على يد قوة الردع الخاصة.

اختطاف قشوط أثار ردود فعل حانقة بين الصحفيين والمثقفين والمسؤولين والذين عبروا عن آراءهم عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي حيث قال نقيب الصحفيين الليبيين بالخارج محمود البوسيفي “أضم صوتي للمطالبين بإطلاق سراح الإعلامي سليمان قشوط”.

حرية الصحافة

وأعرب الرئيس التنفيذي للمركز الليبي لحرية الصحافة محمد الناجم عن ادانته لخطف قشوط قائلا “ندين بشدة حادثة اعتقال التعسفي التي تعرض له قشوط وزميله اليعقوبي، وهذا حدث بعد حصوله على جائزة سبيتموس، شيء مسيء أن يتكرر ذلك، هذا اعتقال تعسفي، ونطالب بوقفها لأنها تأتي نتيجة الاختلاف في الآراء والأفكار، وتتزامن هذه الأعمال مع أيام الاحتفال بحرية الصحافة، هذه الجهات التي تقوم بالاعتقال على خلفيات دينية أو اختلاف رأي تؤثر على حرية الصحافة”.

وأضاف الناجم “في ليبيا نعاني من مشكلة استخدام العنف لفرض الرأي حتى لو كان دينيا للأسف، دون وضع اعتبار لآراء الآخرين، سنقوم بالاتصال بعدة جهات ومؤسسات مدنية للضغط على وزارة الداخلية للدفع نحو إطلاق سراحه والقيام بدورها، والحد من عمليات الاعتقال التعسفي”.

الحرية للمغيبين قسرا

وقالت المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني في ليبيا ووكيلة وزارة الثقافة الأسبق عواطف الطشاني سليمان قشوط “بين الحين والآخر اذكر جلستك أمام جهاز اللاب توب والكل يجري هنا وهناك وأنت تصطنع الهدوء الذي تظهره إلا أن لغة جسدك وملامح وجهك تقول غير ذلك ..انظر إليك بتخوف وشفقة وعطف وداخلي يقول هل يمكن أن يفعلها أم أنها كبيرة عليه لكن سرعان ما أتذكر نجاحاتك في سبتيموس وأطمئن نفسي بها”.

وأضافت الطشاني “بدأ الاحتفال وزادت مخاوفي وحدها نبرات صوتك الواثق التي كانت تصلني عبر جهاز اللاسلكي من بددت خوفي لثواني لكن سرعان ما يستلمني الخوف والترقب، لم تكن ساعات بل كان ثقل يصارعني أحيانا يغلبني وأحيانا اغلبه إلى أن وجدتك أمامي تحتضن اللاب توب وعيناك تملاؤها دموع الفرح بالنجاح والانجاز لحظتها لم أتمالك نفسي تصورت أمامي في صورة ابني الوحيد هشام يبكي فرحا بنجاح كتب ابجادياته بجهد وإصرار وتحدي، لأعرف كيف خطرت لك فكرة تجهيز باقة الورد والكيكة في زحمة يوم عصيب كهذا ومفاجأتي بها بعد نهاية كل ذلك، أهنئ نفسي لأنها أمنت بما تملك من إبداع حد الابتكار وأهنئ ليبيا بأمثالك”.

وشدد عضو مجلس النواب المتنحي محمد العباني على أن “الخطف والتغييب والقبض خارج القانون، عمل خسيس وجبان، ﻻ يقوم به إلا اﻷندال، الحرية لكل المغيبين قسرا”

تغول المسلحين

واعتبرت الصحفية عفاف الفرجاني أن قوة “الردع جهة غير مخوله لاعتقال صحفي فهي جهة غير رسميه مهما كان لها ثقل في العاصمة إلا أنها جهة غير قانونيه وكل من يقبع في سجونها لا يتم عرضهم علي النيابات العامة هذه جريمة في حق صحفي ووصمه عار علي جبين كل من يتشدق بالحريات في بلد اقل ما يقال عنها مخطوف“.

ودون الإعلامي جمال الزائدي “لا للقبض التعسفي في ظل تعطل القضاء والقانون، لا للتشهير والتشويه، لا لاستمرار تغول المسلحين على حساب أجهزة الأمن والشرطة”.

وانتقدت الصحفية سالمة المدني قلة الدعم المعنوي للمختطفين قائلة “خرجنا للتنديد بخطف الصحفي سليمان قشوط وزميله محمد اليعقوبي ولكن للأسف كان العدد 8اشخاص فقط” وأضافت “قدمنا للرئاسي بياننا باسم الصحفيين منددا ومستنكرا ويحمل الرئاسي مسؤولية الخطف ويطالبه بالتدخل الفوري للإفراج عنهما خاصة وأن الجهة التي خطفتهما معروفة وهى ما تسمى بقوة الردع”.

أسيرة المليشيات

ورأت الأكاديمية د. وفاء عبد الحميد الشيخي أن قشوط حاول “ان يضيف شئ جديد ويدخل ليبيا في دائرة الثقافة الدولية بمهرجان جائزة سبتموس، وهو حدث ينتظره كثير من الفنانين والأدباء والمهتمين بالشأن الإعلامي والثقافي، خطف هو وزميله محمد اليعقوبي المدير التنفيذ للجائزة، ولا ندري السبب!! كفانا محاربة للناجحين والمتميزين في بلادنا”.

وقالت الاعلامية فاتن اللامي “الحرية للزميل سليمان قشوط” فيما تساءل الاعلامي فتحي بن عيسى “ما هي جريمة سليمان قشوط واليعقوبي؟“

من جانبها قالت الإعلامية جهاد النفاتي “سليمان كان يبي يوضح إن طرابلس جميلة بجمال أهلها وناسها الطيبين المدنيين، كان يبي يوضح طرابلس بشكلها الحضاري وناسها اللي ما يبوش السلاح والحرب، طرابلس الثقافة والحضارة والرقي، بس للأسف جاء الرد وكان قاسي للأسف، طرابلس للأسف أسيرة ميليشيات مارقة و من 2011 ما عادش ملك ناسها، ملك لمجموعة من المجرمين خريجي السجون، وملك لمتطرفين كارهين أي شي جميل ويفرح الناس، ومنذ ستة أعوام مازلت أقولها وارددها والله لن تبنى دولة بهؤلاء”.

طرابلس آمنة

وقال الناشط السياسي فوزي عمار “جريمة سليمان قشوط انه صَدّق ان طرابلس امنة”.

وحملت الصحفية نعيمة التواتي الحكومة مسؤولية خطف قشوط قائلة “حكومة لم تنجح إلا في زيادة الفوضى، أوضاع الصحافيين آخر همها في زمن الوجع نسأل الله أن يفك أسره“.

وقالت الإعلامية أسماء بن سعيد “نعم سليمان قشوط ومن على شاكلتهم مجرمين وناس تعمل على تضليل الرأي العام مشكلتهم أنهم حاولوا افتكاك الفرح في ظل الظروف الراهنة، مجموعة شباب غير مقدر للمسؤولية وحاولوا عدم نقل صور طوابير البنوك الممتدة من ثلاث سنوات تقريبا، من أجل مبلغ لا يسد الأفواه الجائعة واحتياجات من في البيت، لم ينقل صور للنساء وهن تمتهن كرامتهن ويضربن بالعصي أمام البنوك لانهن يحاولن سحب بعض مدخراتهم وليس كتسول من أي جهة”.

وزادت “جريمة سليمان ومجموعة الشباب اللي معاه أن أحلامهم كانت طبيعية وصغيرة ان يجمعوا قامات من الفنانين والمثقفين الليبيين في مكان واحد لتكريمهم بعيدا عن قصة هيئتان للثقافة شرق وغرب البلاد، مشكلتهم أنهم حاولوا يقولوا لمن اجتهد واشتغل بعيدا عن امتشاق الكلاشنكوف شكرا لانك بتبني البلاد صح” .

وختمت سعيد “فعلا سليمان و الكثيرين غيره من الحالمين مجرمين مع مرتبة الفرح ولهذا وجب سجنهم بتهمة الإيمان بالبناء وبأن لنا بلاد لن تزدرينا من حقنا العيش فيها بأمان”

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