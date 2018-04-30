برلماني ليبي: الجيش لن يتولى السلطة في البلاد الا بموافقة الشعب

قال عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، إن الليبيين يريدون حلاً للأزمة السياسية والاقتصادية، ولا يعنيهم كثيرًا الكيفية التي يتحقق بها هذا الحل.

وأوضح فحيمة على صفحته الشخصية على الفيسبوك، أن الجيش إذا تولى السلطة في البلاد فلن يكون ذلك إلا بمباركة الشعب.

وأضاف أفحيمة، أن قائد عملية الكرامة خليفة حفتر تحدث من واقع التجربة الليبية ومن هذا المنطلق لا يمكن إرساء الديمقراطية في زمن الفوضى والإرهاب والميليشيات.

وقال النائب في البرلمان الليبي إن التبادل السلمي للسلطة ومدنية الدولة والديمقراطية والاحتكام للشعب هي شعارات، وانها تبقى مجرد شعارت لا تسمن ولا تغني من جوع في ظل الفوضى وانتشار السلاح وخروج معظم مناطق البلاد عن سلطة الدولة.

واختتم فحيمة منشوره على صفحته الشخصية ان الجيش إذا تولى السلطة في البلاد يومًا فلن يكون ذلك إلا بمباركة الشعب الذي أرهقه نهم تيار الإسلام السياسي وتعطشهم للحكم وإن كان على حساب مصلحة الوطن.

ويختلف تصريح فحيمة عن كلام رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الذي شدد على ضرورة اجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية العام الجاري.

واوضح عقيلة صالح في حوار له مع صحيفة المرصد إنه يجب التعجيل فى التوجه للانتخابات الرئاسية لكي نجنب البلاد مزيد من الانقسام، مشيرا إلى أنه سيعرض فكرة الانتخابات على أعضاء مجلس النواب باعتباره مطلب شعبي، بحسب وصفه.

الجدير بالذكر ان اللواء المتقاعد خليفة حفتر التابعلمجلس النوّاب، سخر في أول ظهور له بعد عودته من رحلة علاج في العاصمة الفرنسية باريس، من العملية الانتخابية المزمع إجراؤها في ليبيا.

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