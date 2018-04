اشتباكات طرابلس تعري حكومة الوفاق .. والأمم المتحدة متهمة بالتضليل

المتوسط :

ما حدث فجر اليوم الإثنين في العاصمة طرابلس من اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مليشيات مسلحة، أحدهما يقودها عبد الغني الككلي تحت مسمى الأمن المركزي أبو سليم ، والأخرى هي ميليشيا النواصي المعروفة باسم القوة الثامنة، وكلاهما تابعتين لجهة حكومية واحدة هي وزارة الداخلية في حكومة الوفاق.

ووفق مصدر محلي، فإن سبب هذه المعركة العبثية والتي هي خارج نطاق النظام والقانون، يعود لاستيلاء أحداهما على سيارات تابعة للأخرى.

هذا السلوك يستدعي المقارنة ما يقال عن وجود مؤسسات أمنية وجيش تابع لحكومة الوفاق ، وما يقوله البعض عن الجيش الوطني الليبي ( جيش حفتر) في المنطقة الشرقية التابع لمجلس النواب والحكومة المؤقتة.

حكومة المليشيات

وهي مقارنة تكشف حجم التزييف والتضليل الذي يشارك فيه ليس الأطراف الليبية صاحبة مشروع اللا دولة ، بل وحتى أطراف خارجية من بينها الأمم المتحدة .

هذا التضليل والذي هو في جانبه الآخر تحذير ، كشفته دراسة صادرة عن المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمن الدولي وهي تقول : بأن حكومة الوفاق في مدينة طرابلس لا تعدو أن تكون واجهة لقيادة أربعة ميليشيات وهم كتيبة ثوار طرابلس بقيادة هيثم التاجوري وكتيبة النواصي بقيادة عائلة قدور وقوة الردع الخاصة بقيادة عبد الرؤوف كارة، ووحدة أبو سليم التابعة لجهاز الأمن المركزي بقيادة عبدالغني الككلي، حيث تسيطر تلك الميليشيات على قرارات الحكومة المتخذة منذ توليها المجلس الرئاسي عام 2016.

الدراسة تقول إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قدمت الدعم للتوسع الذي حققته الميليشيات في طرابلس من خلال الموافقة المبطنة والنصيحة التي أعطتها لمسؤولي حكومة الوفاق الذين كانوا على تواصل دائم مع تلك المليشيات المتحكمة في مفاصل الدولة في طرابلس، والتي خيبت آمال البعثة بالحكومة أثر توسعها وفرض نفوذها بالمنطقة.

وأضافت الدراسة أن هذه الميليشيات والتي تخضع لسلطة المجلس الرئاسي في طرابلس تحولت من جماعات مسلحة إلى “مافيا منظمة” تمتلك شبكات تؤثر في الاقتصاد والأعمال والسياسة والإدارة في العاصمة وهذا ما جعل الاقتصاد الليبي والأموال الليبية تصب في مصلحة فئة صغيرة جدا ودائرة أصغر من أي فترة مضت منذ أحداث 2011.

وأوضحت الدراسة بأن سيطرة الميليشيات على الاقتصاد بدأت منذ تأمين فروع المصارف في العاصمة وكسب ولاءات مسؤولين بقطاع المصارف، حتي تمكنت من الاستحواذ على الاعتمادات المصرفية بسعر الدولار الرسمي بحجة استيراد البضائع لتقوم بتوريد بضائع أقل مما اتفق عليه أو عدم توريد أي بضائع ومن ثم تحتفظ بالعملة الأجنبية لتضخها في السوق السوداء للعملة لتكون سببا في انهيار الدينار أمام العملات الأجنبية ومن ثم جني ملايين الدولارات لصالحها.

الأمم المتحدة متهمة

وحمّل المعهد ، في ختام دراسته، الأمم المتحدة والدول الغربية مسؤولية ما آلت إليه الأمور في ليبيا، كونها قدمت دعما مبطنا للميليشيات لكي تحمي حكومة الوفاق، أملا في تمكينها من السيطرة على البلاد بقوة رسمية الأمر الذي باء بالفشل، حتى باتت محاولة جماعات مختلفة من خارج طرابلس الدخول للعاصمة فاشلة كونها تصطدم بمتانة تحالف الميليشيات ومن خلفهم دعم بعثة الأمم المتحدة، الأمر الذي ينذر بصراع جديد قد يشتعل فتيله في أي لحظة نظرا لفساد دائرة الحكم في العاصمة الليبية، بحسب الدراسة.

أخطاء أم خطايا

هذا التوصيف بالغ القسوة يعيدنا إلى سؤال البدايات، وهو كيف وصلت ليبيا إلى هذه الفوضى؟ ومن أراد لليبيا أن تكون كذلك؟، ومن يتحمل مسؤولية هذه الفوضى من غياب للدولة؟

اعتراف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن موقف الجامعة المتعلق بالحرب على ليبياـ التي بادرت الجامعة بتبني الدعوة لها كانت كما يفهم من اعتراف أبو الغيط، بسبب خضوع الجامعة لرغبة من أراد تدمير ليبيا، وحسب أبو الغيط ” أن جامعة العربية وتحت ضغوط محددة في عامي 2011 و2012 ارتكبت بعض الأخطاء التي أدت إلى أوضاع نعانى منها الآن في ليبيا”، أي أن الأمين العام للجامعة الذي كان وزيرا لخارجية مصر حينها، يقول إن الجامعة العربية تتحمل خطيئة ما يجري في ليبيا الآن.

حديث أبو الغيط يجيب على ذلك السؤال الحارق، عندما قام عمرو موسى أمين العام للجامعة حينها بدور العراب، بممالأة بعض أعضائها، وأحال الملف الليبي إلى هيئة الأمم المتحدة ومجلس أمنها ، كشريك فاعل، وذلك تمهيدا لشن العدوان عليها وإسقاط نظامها السياسي، ما أدى إلى هذا الخراب السياسي والاقتصادي الذي تعيشه ليبيا الآن ، والذي من نتائجه المباشرة انتشار الفوضى والميليشيات، التي ساهمت العديد من الأطراف الإقليمية والدولية في شرعنتها، عبر مدها بالسلاح، وهو ما أدى بدوره إلى دخول البلاد في فوضى عارمة لازالت مسرحا لها رغم مرور ثمان سنوات على مؤامرة إسقاط النظام .

المنطقة الشرقية.. هناك جيش

هذه الفوضى بدأت تنزاح وتتراجع في المنطقة الشرقية، بفعل المؤسسة العسكرية التي أعيد تشكليها على أسس وطنية وعسكرية ، وكان لتجربتها في تصفية مواقع الإرهاب وتحرير الهلال النفطي، أكبر الأثر في أن يكون في ليبيا مؤسسة عسكرية وفق المعايير الدولية، وكانت النتيجة أن صنفت منظمة «جلوبال فاير باور» الأمريكية الجيش الليبي في الترتيب التاسع بعد السودان إفريقياً في تصنيف أقوى الجيوش العالمية لعام 2018.

وقالت المنظمة في تقريرها: «إن ليبيا جاءت في الترتيب الـ74 عالمياً بين 136 دولة شملها تقرير المنظمة، إذ حصدت تقييماً بلغ 1.2558 نقطة على مؤشر المنظمة».

هذا التصنيف اعتراف بالجيش الوطني الليبي ( جيش حفتر) كما يقولون، كمؤسسة وليس جيش شخص رغم دور الأشخاص في صناعة الأحداث الكبرى، وهو الجيش الذي أثبت عبر تجربة الثلاث سنوات الأخيرة، أنه الجيش الوطني الجامع والموحد للشعب الليبي، كونه متعد للمناطق والقبائل والاثنيات والأيديوجيات.

وهنا من المفيد الإشارة إلى الفرق بين المليشيا والجيش الوطني، فالجيش النظامي هو الجيش الرسمي.

