وزير المالية يناقش مع مدراء الأدارات أسباب التأخير في صرف المرتبات

عين ليبيا

عقد وزير المالية أسامة حماد الاثنين اجتماعاً موسعاً ضم مدراء الإدارات التابعين للوزارة، نوقش خلاله أسباب التأخير في صرف المرتبات، وعلاقة الوزارة مع مصرف ليبيا المركزي في إجراء التحويلات المالية وشدد الوزير على ضرورة الانتهاء من إجراء تسييلها خلال الأيام القادمة بحسب إدارة التواصل بحكومة الوفاق الوطني.

كما ناقش الحضور المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عمل الوزارة، وتقريرا المتابعة والنشاط للعام 2017 ولجان الجرد.

وقدم الوزير خلال الاجتماع مذكرة بشأن مفهوم السياسة المالية ودورها في إنجاح سياسة الاقتصاد الكلي، وتفعيلها للمساهمة في الحد من عملية التضخم من أجل تحقيق أعلى مستويات التوازن الاقتصادي والاجتماعي، لضمان عدم حدوث اختلال في الميزانية العامة من خلال استخدام آليات وأدوات السياسة المتمثلة في الضرائب، الانفاق الحكومة، الدين العام.

كما تم استعراض رؤية الوزارة لتشكيل لجنة فنية متخصصة بالاستعانة مع بيوت الخبرة بالجامعات الليبية تتولى وضع سياسة مالية ناجعة تسهم في حلحلة الظروف المالية والاقتصادية الراهنة.

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