“كاجمان” يلتقي “مؤسسات المجتمع المدني” لبحث أوضاع الجنوب

التقى النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، “عبدالسلام كاجمان” اليوم الاثنين مع مؤسسات المجتمع المدني عن المنطقة الجنوبية، لبحث الأوضاع التي تمر بها المنطقة الجنوبية و سبل رفع المعاناة التي تشهدها المنطقة من تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

وبحسب أدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، تطرق الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، إلى بحث آلية تفعيل المكاتب الفرعية لديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة لتذليل الصعوبات و تقديم كافة الخدمات التي من شأنها رفع المعناة عن المواطن.

