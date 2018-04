مفوضية اللاجئين تبحث سبل عودة النازحين إلى منازلهم بالقواليش

المتوسط:

عقدت رئيسة مفوضية اللاجئين ” روبيرتو منيوني” اجتماع موسع مع السلطات المحلية الليبية بهدف بحث نتائج زيارة النازحين التي قام بها وفد المفوضية الاسبوع الماضي، بمنطقة القواليش في جبل النفوسة .

وأوضحت المفوضية، في تدوينه لها على موقع التواصل الاجتماعى “الفيسبوك”، أن الاجتماع ناقش ايضا سبل تحسين المرافق الطبية والمدارس والمنازل وتوفير مياه الشرب بالمنطقة، فضلا عن تحديد الاحتياجات اللازمة للنازحين.

من جانبها أوضحت “منيوني” بعودة 500 أسرة إلى منازلهم منطقة القواليش،معربة عن دعمها لتنفيذ مشاريع سريعة التأثير لتعزيز الظروف المعيشية من أجل عودة المزيد من العائلات إلى منازلهم بالمنطقة

