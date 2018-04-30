يوم المرور.. “التزامك بالنظام دليل وعيك”

احتفلت إدارة شؤون المرور والتراخيص التابعة لوزارة داخلية بحكومة الوفاق، الاثنين، بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي الموحد، الذي يصادف الخامس من مايو من كل عام، تحت شعار “التزامك بالنظام، دليل وعيك”.

وبهذه المناسبة، وضعت الإدارة برنامجا شاملا، يتضمن إقامة حلقات في مجال التوعية المرورية لدى المواطنين، بالإضافة إلى التنسيق مع أئمة المساجد، والخطباء بالهيئة العامة للأوقاف، للتنبيه بمخاطر الحوادث المرورية.

وأشارت الإدارة إلى أن 155 مواطنا فقدوا حياتهم، وأصيب 231 آخرين، جراء وقوع 308 حوادث مرور خلال شهر يناير الماضي، في حين تضررت 432 مركبة.

كما شهد شهر ديسمبر الماضي وفاة 141 شخصا وإصابة 231 آخرين.

المرور والتراخيص تكشف إحصائيات حوادث يناير

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