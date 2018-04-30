(شاهد الصور)- الاحتفال باليوم الوطني للأولمبياد الخاص الليبي في بنغازي

بنغازي-العنوان

احتفل اليوم الإثنين بقاعة الموناليزا للمناسبات ببنغازي باليوم الوطني للأولمبياد الخاص الليبي واختتام العام الدراسي لجمعية أصدقاء المعاقين ذهنيا.

وحضر الاحتفال نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عبدالسلام البدري وعضو لجنة إدارة الهيأة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي ماجدة محفوظ رئيس الاتحاد الفرعي لرياضات ذوى الإعاقة وعبدالرحيم الزوي ورئيس الأولمبياد الخاص الليبي بنغازي محمد سعيد الورفلي، وأسر الأطفال والشباب من ذوى متلازمة داون.

وجرى خلال الاحتفالية تقديم العديد من الفقرات الغنائية والرقصات الإيقاعية لصغار السن والرقصات الشعبية وتخلل الحفل تقديم شهائد تقدير وباقات ورود من الهيأة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي ومداليات للرياضيين المشاركين في الألعاب الإقليمية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقدمت شهائد النجاح لطلاب جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيا البالغ عددهم (200) طالب وطالبة، وكذلك تم تقديم الهدايا إلى المدربين والمعلمين تقديرا لدورهم في إنجاح برامج الأولمبياد الخاص الليبي وإنجاح العملية التعليمية لذوي الإعاقات الذهنية.

وساد الاحتفالية أجواء من الفرحة والأمل التي كان لها الأثر الطيب في نفوس كل المشاركين.

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