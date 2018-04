المتوسط – سامر أبو وردة

اختص رئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، نوري بو سهمين، فضائية “النبأ”، المملوكة للقيادي بالجماعة الليبية المقاتلة، عبد الحكيم بلحاج، في نعي الإرهابي وسام بن حميد قائد ما يُسمى بـ “مجلس شورى ثوار بنغازي” الإرهابي، المتحالف مع تنظيم “داعش”، والذي عقدت أسرته اليوم الإثنين، مؤتمراً صحفياً من تركيا، أعلنت خلاله عن وفاته، قبل نحو عام.

وقال بو سهمين، “أعزي بن حميد وثوار بنغازي في فقيدهم، ومسيرة النضال مستمرة، ولن تتوقف باستشهاد القادة”

وتجدر الإشارة، إلى أن نوري بو سهمين، كان قد اعترف في وقت سابق، بأن الجرافات التي كانت تنقل السلاح إلى الجماعات الإرهابية ببنغازي، وعلى رأسها ما يعرف بـ “مجلس شورى ثوار بنغازي”، كانت بعلمه وعلى مسؤوليته، وهو ما أثار ردود أفعال غاضبة حينها.

حيث قال حينها، المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، العميد أحمد المسماري، إن اعترافات رئيس المؤتمر الوطني العام المنتهي ولايته، نوري بوسهمين بشأن جرافات بنغازي ، تعد وثيقة قانونية سيتم ادراجها إلى جرائم الحرب في ليبيا.

The post أبو سهمين: أعزي ثوار بنغازي في فقيدهم..ومسيرة النضال لن تتوقف appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية