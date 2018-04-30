بوسبيحه يكشف معلومات خطيرة بشأن الأوضاع في الجنوب

أكد رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان علي بوسبيحه أن مدينة سبها تشهد حالة من الهدوء منذ ثلاثة أيام إلا أن المهلة التي أعطاها مجلس التبو بسبها للجنة مجلس فزان بشأن إيجاد حل لإنهاء الحرب بالمدينة تنتهي بعد يومين.

وقال بوسبيحه في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية “إننا نحمل القيادة العامة للقوات المسلحة المسؤولية الكاملة عن عدم الوفاء بالتزاماتها التي تعهد بها مندوبها اللواء محمد المنفور أمامنا والتي تقضى بإصدار قرار من القيادة بوقف إطلاق النار ملزم للطرفين مع فتح جميع الطرق وإزالة ما بها من عوائق من ضمنها القناصين المرابطين على الأماكن المرتفعة”.

وأضاف “نأمل تدارك الموقف واستغلال ما تبقى من المهلة لتنفيذ هذه الإجراءات، كما نأمل من مجلس الأزمة لقبيلة التبو بسبها الاستمرار في وقف إطلاق النار وفتح الطريق الزراعي مراعاة للظروف الإنسانية لمناطق جنوب سبها باعتباره الممر الوحيد المتاح الآن”. ودعا بوسبيحه إلى “إعطاء فرصة للقيادة العامة لتنفيذ المطلوب، تقديرا لانشغالها في الأيام الماضية بأمور الجميع يعلمها”.

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