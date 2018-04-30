اتحاد العمال يهنئ العمال كافة بيوم العمل

هنأ الاتحاد العام لعمال ليبيا، الاثنين، العمال كافة في جميع مواقع العمل بعيد العمال، الذي يصادف الأول من مايو في كل عام. وطالب الاتحاد، في بيان على صفحته الرسمية، بتوفير العمل المناسب وإعادة الاعتبار للعمال، ومنحهم فرص ممارسة واجباتهم في النهضة والبناء والإعمار.



دعا الاتحاد إلى منح العمال مرتباتهم المتأخرة، وخلق أرضية للعمل من خلال المصانع والمطارات وغيرها من مواقع العمل المتوقفة لسنوات عن العمل.