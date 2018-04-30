الليبي لحرية الصحافة يعتزم إطلاق مبادرة للإفراج عن قشوط واليعقوبي

أعرب مدير المركز الليبي لحرية الصحافة، محمد الناجم، عن أسفه وإدانته الشديدة لحادث الاعتقال التعسفي الذي تعرض له رئيس جائزة سبتيموس سليمان قشوط، وزميله محمد اليعقوبي، مساء أمس الأحد، خلال تواجدهما في أحد المقاهي بحي الاندلس في العاصمة طرابلس. وحمل الناجم، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، مسؤولية سلامة قشوط واليعقوبي لوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، مطالبها بالتحرك العاجل لإطلاق سراح قشوط واليعقوبي بشكل فوري.

وقال الناجم، أن حادثة الاعتقال التعسفي التي تعرض لها قشوط واليعقوبي، هي مثال حي يدل على مدى استخدام المجموعات المسلحة للعنف لفرض آراء أو توجهات معينة على حساب الأخرى، وتكميم للأفواه، وتقييد لحرية أي شخص يختلف معهم ومع توجهاتهم. وكشف الناجم، أن المركز الليبي لحرية الصحافة بصدد إطلاق مباردة لدعم ومُساندة قشوط واليعقوبي، والمطالبة بإطلاق سراحهما، مشيرا إلى أنه تم اطلاق عريضة لتشكيل المبادرة وبلغ عدد الموقعين عليها حتى الآن أكثر من 120 صحفي، ومن المرجح أن يزيد العدد خلال الساعات القادمة.

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