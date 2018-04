“الاستشاري”  يوافق على مقترح “النواب” بشأن السلطة التنفيذية  

المتوسط :

وافق مجلس الدولة الاستشاري على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية إلى مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين وحكومة منفصلة عنه، معربين عن أملهم في ترحيب مجلس النواب بهذا القرار لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات.

وناشد المجلس ،مجلس النواب إلى ضرورة تفعيل المادة 23 من الاتفاق السياسي للتوافق على قانون الاستفتاء حتى يتمكن المواطنين من الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أنتجته الهيئة التأسيسية، وفق البيان.

وأعلن المجلس استعداده التام للبت في تعيين أو إعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية وفق المادة 15 من الاتفاق السياسي.

هذا وفي سياق متصل دعا المجلس في بيانه المؤسسات المعنية كافة إلى معالجة الأزمة المالية بشكل عاجل وفوريو اتخاذ التدابير و السياسيات الاقتصادية لرفع المعاناة عن المواطنين

وجدد المجلس تأكيد دعمه لتوحيد المؤسسة العسكرية تحت إشراف السلطة المدنية وإبعادها عن التجاذبات السياسية ليتسنى لها القيام بدورها المنوط به.

وأبدى مجلس الدولة الاستشاري، في ختام بيانه، استعداده لتلبية أي دعوة من مجلس النواب للقاء في مدينة طبرق من أجل تجاوز هذه المرحلة على أساس الأخوة والمصالحة وتأمين عودة المهجرين وإعلاء المصلحة الوطنية العليا، حسب نص البيان.

