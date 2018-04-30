لماذا غيرت الجماعات المتطرفة مواقع تمركزها في درنة؟

أكدت قوات الجيش أن الجماعات المتطرفة المسيطرة على مدينة درنه (المدرجة على لائحة الإرهاب) قامت بتغيير مواقعها فبعد أن كانت متمركزة حول المدينة قامت بالدخول إلى الأحياء السكنية.

وقال معاون قائد السرية الأولى مشاة الأبرق، صلاح بوطبنجات في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن تغيير تمركزات الجماعات الإرهابية دليل على أنهم مصابون بالذعر والهلع بعد قيام قائد الجيش خليفه حفتر بزيارة غرفة العمليات العسكرية في درنه.

وبين بوطبنجات أن الجماعات المتطرفة قامت أيضا بالاستيلاء على محطات وقود داخل مدينة درنه.

وتستعد قوات الجيش لدخول مدينة درنة بعد أن حشدت تعزيزات عسكرية ضخمة على تخوم المدينة وفرض حصارا على الجماعات المسلحة بدرنة وأعلنت المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة يمنع فيها الحركة وتعتبر منطقة عمليات عسكرية.

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