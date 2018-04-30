الكتيبة 519 : أجانب يتحصلون على بطاقات شخصية ليبية مقابل 200 دينار في هذه المدينة

ليبيا – ألقت الكتيبة 519 مشاة اجدابيا التابعة للقوات المسلحة الليبية القبض على تشادي الجنسية يدعى ” عثمان عمر عبدالرحمن” يحمل بطاقة شخصية مزورة تحصل عليها مقابل مبلغ مادي يقدر بـ 200دينار ليبي من مدينة سبها .

الكتيبة أكدت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك” بأنها احالت التشادي إلى جهات الإختصاص ، مشيرة إلى أن هذه الحالة ليست بالأولى ولن تكون الأخيرة بوجود أصحاب النفوس الضعيفة.

وأكدت الكتيبة بأنها ستقطع الطريق أمام كل من باع الوطن مقابل حفنة من المال منتظرة رد التابعين لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الاجانب فرع سبها للرد على مثل هذه التجاوزات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية