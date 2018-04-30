جالو .. انطلاق الملتقى الوطني الليبي تحت شعار “شارك لأن ليبيا تهمنا”

جالو 30 أبريل 2018 (وال)- عقد المجلس البلدي جالو اليوم الأثنين، الملتقى الوطني الليبي تحت شعار “شارك لأن ليبيا تهمنا” .

هذا ويهدف الملتقى الذي نظمه المجلس البلدي بقاعة المعهد العالي للمهن الشاملة، بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني وشيوخ وأعيان قبيلة المجابرة، والفعاليات الشبابية والاجتماعية بالبلدية، إلى المشاركة الواسعة والفعلية لكافة الليبيين في تقرير مستقبل بلادهم، بما يفضي التوصل إلى حل دائم ينهي الأزمة في ليبيا .

ويحظى الملتقي برعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، كما يندرج ضمن الجهود الساعية لإنجاح خطة العمل الأممية من أجل إنهاء الأزمة الليبية . (وال- جالو) س ي/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال