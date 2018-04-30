الرباعية تؤكد أهمية إجراء انتخابات وفق إطار قانوني العام الجاري

أكدت المجموعة الرباعية الدولية حول ليبيا، الاثنين، أهمية عقد انتخابات برلمانية ورئاسية في إطار دستوري وقانون انتخابي، قبل نهاية العام، وفق خطة عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وشددت المجموعة في بيان لها على سيادة واستقلال ووحدة ليبيا وسلامة أراضيها، مؤكدة دعمها للمجلس الرئاسي، وخطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا، وفق ما نشر على الموقع الرسمي لجامعة الدول العربية.

ورحبت المجموعة، بالجهود المبذولة لتوحيد الأجهزة الأمنية، حاثة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على مواصلة حوارهما والعمل سوياً للاضطلاع بمسئولياتهما.

ودعت المجموعة كافة الأطراف الليبية إلى تحمل مسئولياتها ومواصلة تعاونها، مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة؛ لتنفيذ خطة الأمم المتحدة بشكل توافقي.

ونوهت المجموعة الرباعية الدولية إلى أهمية معالجة تحديات ليبيا الاقتصادية وتوفير الخدمات الأساسية من خلال التوزيع المتكافئ لموارد الدولة في كافة أنحاء البلاد، داعية إلى الانتهاء من إعداد ميزانية 2018 ،

يشار إلى أن الرباعية الدولية تضم في عضويتها أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، والممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلى مالي والساحل، بيير بويويا، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، فدريكا موجيريني، والممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة.

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