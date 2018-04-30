لهذه الاسباب مدير مطار طبرق الدولي يعلن استقالته من منصبه

ليبيا – أعلن مدير عام مطار طبرق الدولي حسن هليل حسن اليوم الاثنين إستقالته من منصبه بسبب نقص الإمكانيات وتداخل السلطات في عمل المطار.

حسن وجه كتاب إستقالته الذي تلقت المرصد نسخة منه،إلى رئيس هيئة المواصلات بالبيضاء ورئيسي مصلحة المطارات بطرابلس والبيضاء إلى جانب عميد بلدية طبرق.

وأرجع مدير مطار طبرق أسباب استقالته الاختيارية إلى عجز الدولة عن تبني الأفكار ودعم الاستراتيجية الموضوعة لرفعة العمل وتوفير المطلوب لتنفيذ الخطط التي تطمح إليها إدارة المطار، إضافةً إلى عدم عناية الدولة بمطار طبرق وتداخل السلطات وتعددها شكلاً ومضموناً.

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