بعد عام ونصف من إعلان المسماري مقتله.. عائلة بن حميد تؤكد الخبر

أخبار ليبيا 24

أعلنت عائلة وسام بن حميد، قائد ما يسمى بمجلس شورى ثوار بنغازي، مقتل نجلهم وسام اثر الحرب التي كانت دائرة بين مسلحيه والقوات المسلحة فى المدينة .

وأكدت الأسرة، اليوم الإثنين، خلال مؤتمر صحفيا في تركيا مقتله إثر الحرب التي دارت بين مسلحيه والقوات المسلحة في مدينة بنغازي.

وتحدث في المؤتمر الذي بثته قناة النبأ شقيق وسام بن حميد قيس بحضور والديه قائلاً:” القائد العسكري بمجلس شورى ثوار بنغازي وسام بن حميد قتل مقبلاً غير مدبر في معركة تصنف دولياً من أطول المعارك العسكرية حديثاً كما هي إمتداد لمعارك ثورة 17 فبراير التي قامت ضد حكم الفرد ولرفع الظلم والإستبداد”.

وحاول قيس تبرير قتال شقيقه ضد الجيش الليبي بالقول” أوجه رسالة إلى عموم الشعب الليبي الحر بأن المعارك التي خاضها من وصفه بـ”فقيد الثورة والوطن” هو ومن معه من الثوار لم تكن من أجل الوصول إلى السلطة فالجميع يشهدون بأنهم لم يرفعوا سلاح ضد الشعب الليبي ولم يعرقلوا مسيرته السياسية وبأنهم لم يكونوا لأي دولة خارجية عربية كانت أو غربية ولا يتبعون تنظيم محلياً أو دولياً كما لم يكونوا أداة في أيدي الأحزاب المتصارعة على السلطة وأن دعمهم كان فقط محليا محدودا ممن آمن بصدق قضيتهم وبقي مخلصا للثورة”.

واستدعى مقارنة بين شقيقه وشيخ المجاهدين عمر المختار قائلاً ”ويكفيهم براءة من العمالة والتبعية ويكفيهم صدقا في قضيتهم أنهم قتلوا في مواجهة إنقلاب عسكري مدعوم من دول عربية وأجنبية طامعة ومخربة ولا يضر “الشهيد” وسام وصحبه تلك الإتهامات التي يسوقها الإعلام المخابراتي فقد أُتهم الشيخ عمر المختار قديما بأنه زعيم الخوارج ثم شاء الله أن يظهر حقيقة جهاده وتأريخ مقاومته بعد أن سقط الإحتلال وها هي الناس اليوم تصفه بشيخ الشهداء ولم تكن هذه الحرب لتحصد كل هذه الأعداد من الأرواح لو إحتكمنا لكتاب الله ليحكم بيننا”.

وتابع ”وها نحن الآن نمد أيدينا ونبارك الصلح والسلام لحقن ما تبقى من أبناء الشعب الليبي وأن مد أيدينا للسلام لا يعني الإستسلام لمشاريع العمالة والتدخل السافر في شؤون البلاد من دول ترفع لواء الفتن وإيقاد الحروب الأهلية وتذكيها بالدعم المادي واللوجستي كما يحصل في اليمن اليوم فثورتنا مستمرة بإذن الله”.

وأنهى بالقول “وأختم بياني هذا بدعوة الشعب الليبي للإحتكام لكتاب الله تعالى وأن يحققوا الصلح والسلام الذي تتحقق به الحياة الطيبة وأن يساهمو بهذا الصلح في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وأن لا يسمعوا لدعاوى الحروب وأمرائها الذين لا يكترثون لأعداد القتلى والأرامل واليتامى في سبيل تحقيق مصالحهم الشخصية الدنيوية الزائلة وختاما أترحم على جميع الشهداء الذين قضوا وضحوا بأرواحهم لتكون نتائج ثورة فبراير إقامة دولة قوية ذات سيادة تعلوها أحكام العدل الذي أمر به الله تعالى في كتابه فهذا الذي ضحى من أجله الشباب وأزهقوا أرواحهم رخيصة من أجله”.

وبذلك قطعت عائلة بن حميد الشك باليقين حول مصيره، مؤكدة روايةَ الجيش الليبي الذي أعلن مقتله قبل عام ونصف على لسان المتحدث باسمه العقيد أحمد المسماري.

وأكدت والدة وسام بن حميد وشقيقه قيس نبأ مقتله في مؤتمر صحفي لعائلة القائد الميداني لمجلس “شورى ثوار بنغازي” عبر بيان نقلته قناة “النبأ” مساء اليوم الإثنين.

وكان المسماري قد أعلن في مطلع يناير من العام الماضي مصرع حميد، في غارة جوية ببنغازي، وفق ما كشف المتشدد نزار الطيرة بعد التحقيق معه، في ذلك الوقت.

وبرز اسم بن حميد في بنغازي إثر قيادته لحملة ضد متظاهرين في المدينة طالبوا بخروج الميليشيات، حيث أطلق عليهم الرصاص وقتل 31 منهم بمنطقة الكويفية شمال المدينة.

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