أعلن عضو مجلس الدولة الاستشاري ترحيبه، بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة قبل نهاية العام الحالي 2018.

وأضاف “لنقي” في تصريح خاص لـ” المتوسط”، ” تأخر المجلسين في إيجاد صيغة توافقية حول المواد التي يجب تعديلها في الاتفاق السياسي طيلة السنتين الماضيتين ما أثر سلبا في مسار العملية السياسية حيث أصبح من الصعب تحقيق تفاهم سياسي بين المجلسين في الوقت الحالي”

وتابع : “ونظرا للمطالب الملحة من النخب السياسية والثقافية و عموم الشعب وكذلك من البعثة الأممية والمجتمع الدولي بالتوجه لانتخابات رئاسية وتشريعية كحل للأزمة السياسية والأمنية و الاقتصادية في البلاد …. فأني أرحب بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي”

The post “لنقي” لـ” المتوسط”: أرحب بإجراء انتخابات قبل نهاية العام appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية