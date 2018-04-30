موغريني: لا نريد قتالا بين الليبيين

قالت ممثلة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني، الاثنين، إن الاتحاد لا يرغب في أن يتقاتل الليبيون فيما بينهم، وأن مواقفه من الأزمة الليبية متوافقة.

وأضافت موغريني، في مؤتمر صحفي عقد بعد اجتماع المجموعة الرباعية الدولية بشأن ليبيا، في القاهرة، “لدينا مزيدا من الدعم للتغلب على عمليات الانقسام في ليبيا”، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يساعد ليبيا للتغلب على مشكلة الهجرة غير القانونية.

وشددت المسؤولة الأوروبية على أن ليبيا تزخر بالموارد الطبيعية والثقافية، ولذلك مطلوب من جميع الأطراف العمل على التوافق لإتمام العملية السياسية وجلب الاستقرار للبلاد.

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