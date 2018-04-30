اخبار ليبيا الان

أبو الغيط: المليشيات تعرقل انتخابات ليبيا

تم النشر منذُ 5 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الاثنين، من تعقّد الأزمة في ليبيا بحال فشلت الجهود الرامية إلى إجراء انتخابات العام الحالي.

وقال أبو الغيط، في مؤتمر صحفي عقد بعد اجتماع المجموعة الرباعية الدولية بشأن ليبيا، في القاهرة، “إذا أجريت الانتخابات في ليبيا قبل نهاية العام ستنتهي مشاكل كثيرة وإذا فشلنا ستزيد الأزمة”.

وأضاف ان بعض المليشيات في ليبيا التي تتحصل على أموال ولذلك هي ترغب في استمرار الوضع كما هو عليه في البلاد لتحافظ على مكتسباتها، مشددا على أن وجود الكثير من المليشيات المسلحة قد يعرقل إجراء الانتخابات الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك