أبو الغيط: المليشيات تعرقل انتخابات ليبيا

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الاثنين، من تعقّد الأزمة في ليبيا بحال فشلت الجهود الرامية إلى إجراء انتخابات العام الحالي.

وقال أبو الغيط، في مؤتمر صحفي عقد بعد اجتماع المجموعة الرباعية الدولية بشأن ليبيا، في القاهرة، “إذا أجريت الانتخابات في ليبيا قبل نهاية العام ستنتهي مشاكل كثيرة وإذا فشلنا ستزيد الأزمة”.

وأضاف ان بعض المليشيات في ليبيا التي تتحصل على أموال ولذلك هي ترغب في استمرار الوضع كما هو عليه في البلاد لتحافظ على مكتسباتها، مشددا على أن وجود الكثير من المليشيات المسلحة قد يعرقل إجراء الانتخابات الليبية.

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