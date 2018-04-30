الأعلى للدولة يوافق على إعادة تشكيل الرئاسي

وافق المجلس الأعلى للدولة، الاثنين، على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، وتشكيل حكومة منفصلة عنه.

وأعلن المجلس في بيان، استعداده للبت في تعيين أو إعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية وفق الاتفاق السياسي، مؤكدا دعمه لتوحيد المؤسسة العسكرية تحت إشراف سلطة مدنية وإبعادها عن التجاذبات السياسية.

ودعا مجلس النواب للتوافق حول قانون الاستفتاء وفقا للمادة 23 من الاتفاق السياسي ليتمكن الشعب من قول كلمته في مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية.

وأبدى المجلس الأعلى للدولة استعداده لتلبية أي دعوة من مجلس النواب لعقد لقاء بين المجلسين في مدينة طبرق، من أجل تجاوز المرحلة.

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