” أبو الغيط”: إذا فشلنا في إجراء الانتخابات سنزيد أزمة ليبيا

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أنه إذا أجريت الانتخابات في ليبيا قبل نهاية العام ستنتهي مشاكل كثيرة في البلاد وإذا فشلنا ستزيد الأزمة.

وأشار أبو الغيط، خلال مؤتمر صحفي للمجموعة الرباعية عقب اجتماع بالقاهرة لبحث الأزمة الليبية إلى وجود الكثير من الميليشيات المسلحة قد تعرقل إجراء الانتخابات في ليبيا، لافتا إلى أن بعض هذه الميليشيات تتحصل على أموال وترغب في استمرار الوضع كما هو عليه في ليبيا

ولفت “أبو الغيط” إلى أن الأمم المتحدة هي رأس الحربة في المصالحة الليبية، ويدعمها الاتحادان الأوروبي والأفريقي والجامعة العربية

