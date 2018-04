“الردع الخاصة ” تضبط آخر قتله المواطن “عبد السلام قريضة”

المتوسط :

ضبطت قوة الردع الخاصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية على اخر المطلوبين في قضية قتل المواطن عبد السلام قريضة بعد فراره من مدينة مصراتة.

وأفادت القوة، في بيان لها بأن المطلوب من دولة النيجر حيث قامت بالتحرى عنه وجمع المعلومات عن مكان تواجده وألقت القبض عليه بمنطقة تاجوراء في العاصمة طرابلس حيث تم تسليمه اليوم الأحد لجهاز البحث الجنائي بمصراتة لاستكمال باقي التحقيقات معه في هذه القضية و اتخاذ الاجراءات اللازمة حياله.

