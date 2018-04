المتوسط :

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، في اجتماعها صباح اليوم الاثنين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالقاعة الرئيسية لشركة الخليج العربي للنفط بمدينة بنغازي عن انطلاق اعمال ملتقى ومعرض بنغازي الدولي للنفط2018 في الفترة من 9 الي 11 اكتوبر القادم برعاية المؤسسة وبمشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال النفط والغاز .

وأعرب عضو مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط جادالله العوكلي، في كلمته عن سعادته بإقامة هذا الحدث الكبير في مدينة بنغازي مما يعد فرصة كبيرة لتحسين صورة هذه المدينة المميزة عالمياً، مؤكدا على أن هذا المؤتمر يعد تجربة جديدة في مجال المعارض المتخصصة في الصناعات النفطية، مؤكدا على ضرورة تحلى لعاملين كافة في هذا القطاع بروح الجماعة وأن يعملوا كأسرة واحدة والمؤسسة تثمن هذه المجهودات.

ودعا عضو لجنة الإدارة للاستكشاف والإنتاج بشركة الخليج العربي فضل الله الجميع لتكثيف الجهود لإنجاح هذا المؤتمر لما فيه من أهمية على صعيد سوق النفط وتبادل الخبرات، وهو فرصة لإنعاش الاقتصاد الليبي.

من جهته ثمن رئيس ملتقى ومعرض بنغازي الدولي مسعود العوامي الجهود المبذولة من قبل

كما قدّم الدكتور نوري فلو رئيس لجنة المؤتمر شكره وتقديره لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على دعمها المتواصل للخروج بهذا المؤتمر إلى النور، وأضاف أنه خلال الأشهر الماضية وتحديدا في مارس 2018 عكفت اللجنة العملية على تكثيف الجهود والأفكار.

وأوضح العوامي أن المؤتمر سيتناول محاور سبعة أساسية تتجسد في الاستكشاف والإنتاج، وتطوير الإحتياطي، والصيانة والمشاريع و التكرير، والبتروكيماويات والصحة والسلامة والبيئة ،والتنمية المستدامة، والابتكار الرقمي في صناعة النفط والغاز ،ومواضيع اختيارية ذات العلاقة بقطاع النفط والغاز، و دعوة خبراء كمتحدثين رسميين.

The post “الوطنية للنفط” تعلن موعد انطلاق أعمال ملتقى بنغازي الدولي 2018 appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية